ಮಡಿಕೇರಿ ರಾಜಾಸೀಟಿನಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೀಚಿಕೆ!

ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ರಾಜಾ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪೋದ್ಯಾನ ಮುಂತಾದ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ದಿನಗಳೆದಂತೆ ಕಳೆಗುಂದುತ್ತಿವೆ.

English summary

Renowned tourist attraction of Madikeri, 'Raja seat' is being neglected by the government since few years. Due to this, one of the main attractions of Raja seat, a flower garden has lost its beauty due to negligence.