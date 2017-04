ನಟಿ ರಮ್ಯ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣ ವಜಾಗೊಳಿಸಿದ ಕೋರ್ಟ್

ರಮ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಕ್ಷನ್ 124-ಎ ಪ್ರಕಾರ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ದ್ರೋಹದ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಹೇಳಿಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ್ರೋಹದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೂ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕೋರ್ಟ್ ಪ್ರಕರಣ ಕೈಬ

Story first published: Wednesday, April 19, 2017, 8:33 [IST]

English summary

Somwarpet JMFC court dropped sedition charges against film actress Ramya. The complaint was filed against Ramya in Kodagu, under sections 124 -A of the Indian Penal Code on August 23, 2016.