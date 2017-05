ವಿಶೇಷ ವರದಿ: ಕೊಡಗಿನಲ್ಲೊಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಬೇಡು ಹಬ್ಬ!

ಕೊಡಗಿನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬೇಡು ಹಬ್ಬ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಒಂದೊಂದು ಊರಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಕೆಲವೆಡೆ ವೇಷ ಹಾಕಿ ಬೇಡಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂತೆ ಬೈಯ್ಯುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 11:58 [IST]

English summary

A traditional festival called 'Bedu Habba' will be celebrated on May 20 and 21nd of this month in Coorg's Ponnampete. Even though this festival is common in almost all parts of Coorg, but diverse in some rituals and practices.