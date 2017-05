ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಟಿಎಂ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಹಣದೋಚಿದ ಅಪರಿಚಿತ

ಮೋಸ ಹೋಗುವವರು ಇರುವವರೆಗೂ, ಮೋಸ ಮಾಡುವವರು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯೊಂದು ಮಡಿಕೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸೋಮವಾರಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

Story first published: Friday, May 19, 2017, 12:14 [IST]

English summary

An unknown man cheats a Madikeri man by asking his ATM details. So many similar cases are taking place now a days, but still people don't have awareness about it.