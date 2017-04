ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಬಳಿ ಕಾಡಾನೆ ದಾಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆ ಬಲಿ

ಬೆಳಗ್ಗೆ 6.15 ರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮನೆಯ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಸರೋಜ ಎಂಬುವರ ಮೇಲೆ ಕಾಡಾನೆ ಹಠಾತ್ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅವರು ತೀವ್ರ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ..

Story first published: Monday, April 10, 2017, 11:35 [IST]

English summary

Description: A woman died in Metnahalli a small village near Suntikoppa, Madikeri district becuase of an elephant attack. Similar incidents taking place frequently in these places. But forest department is not taking proper precautions to slove this problem, people in the area told.