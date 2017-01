ಗಿರಿಜನರ ಪರ ನಿಂತ ನಟ ಚೇತನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೂರು!

ನಟ ಚೇತನ್ ಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಾಜ್ಞೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದ ಆರೋಪ ಹೊರೆಸಿ, ಕೊಡಗಿನ ಕಾವೇರಿ ಸೇನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಸಿದ್ದಾಪುರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A complaint filed against actor Chetan Kumar and others who protested for rights of tribal people in Kodagu. More than 1,500 tribes lost the right to stay in their own district, a violation of their fundamental rights provided in the Constitution. Tibals include Eravas, Jenu Kuruabas and Paniyas had a rude jolt on December 07 when 577 huts were razed and families thrown to streets.