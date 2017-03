ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಬಳಿ ಸ್ಕಾರ್ಪಿಯೋ ಡಿಕ್ಕಿಯಾಗಿ ಬಾಲಕ ಸಾವು

ಹೊಸಕೋಟೆ ಬಳಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಅಪಘಾತದಿಂದ ಏಳು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕನೊಬ್ಬ ಅಸುನೀಗಿದ್ದಾನೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

A 7 year old boy died by an accident in Hosakote on 20th March. The man driving Mahindra Scorpio is the reason for the brutal accident. Police taking action against him.