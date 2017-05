ಮಡಿಕೇರಿ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರದಿಂದ 3 ಮಕ್ಕಳು ನಾಪತ್ತೆ

ಅಮ್ಮತ್ತಿ ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೇ ಕುಟುಂಬದ ಭೂಮಿಕಾ(9) , ದಿನೇಶ್(13), ಸರೋಜಾ(14) ಎಂಬ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳು ಬಾಲ ಮಂದಿರದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹಾರಿ ಪರಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, May 9, 2017, 15:54 [IST]

English summary

Three children of same family, from Ammatthi village, Madikeri district are missing from a summer camp in Madikeri