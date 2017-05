ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೋಲಾರದ ಉರಿಗಾಂ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಭೂ ಕುಸಿತ ಸಂಭವಿಸಿದ್ದು, ಭೂಮಿ 50 ರಿಂದ 70 ಅಡಿ ಆಳದ ವರೆಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ಓಡಾಡುವ ರಸ್ತೆಯ ಪಕ್ಕವೇ ಭೂ ಕುಸಿತ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರುವಂತೆ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

Monday, May 8, 2017, 12:38 [IST]

English summary

Landslide in Urigam region, Kolar district creates tension among the people. Because of heavy rain the landslide took place.