ಶಾಸಕ ವರ್ತೂರು ಪ್ರಕಾಶ್ ವಿರುದ್ಧ ಜೆಡಿಎಸ್ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಗಂಗಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿತರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Kolar JDS activists protested against MLA Varthur Prakash for issuing the provisions to the Ganga Kalyan scheme beneficiaries in his residence on February 28, 2017.