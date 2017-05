ತೀರಿಹೋದ ಆ ಹುಡುಗನದು ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 603 ಅಂಕ

ಕೆಜಿಎಫ್ ನ ಬೇತಮಂಗಲದವರಾದ ಚಲಪತಿಯವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಗ ಅಭಿರಾಮ್ ಎಸ್ಸೆಸ್ಸೆಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ 603 ಅಂಕ ಪಡೆದಿರುವುದು ನೋಡಿದ ಮೇಲಂತೂ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖವಾಗಿದೆ. ಮಗ ಇಷ್ಟು ಅಂಕ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೂ ಅವರಿಗೇಕೆ ದುಃಖ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Story first published: Saturday, May 13, 2017, 17:01 [IST]

Abhiram, Deceased boy from Bethamangala, KGF, Kolar district secured 603 marks in SSLC.

