ಅಯ್ಯೋ, ಎಂಥ ಕಾಲ ಬಂತು ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಓಲಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕರೂ ಸೇಫ್ ಅಲ್ಲ! ಹೌದು, ಕೆಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಸೋಗಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಓಲಾಕ್ಯಾಬ್ ಚಾಲಕನ ಚಿನ್ನದ ಸರ, ಮೊಬೈಲ್, ಹಣವನ್ನು ದೋಚಿದ ಘಟನೆ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನೆರ್ನಳ್ಳಿ ಎಂಬಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ

Written by: ಒನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Other articles published on May 20, 2017