ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕನ ಕೊಲೆ, 19 ಮಂದಿಗೆ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ

2008ರಲ್ಲಿ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀನಿವಾಸಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಖಂಡ ಪೆರುಮಾಳ್ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಮಂದಿಗೆ ಜಿವವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿ ಕೊಲರ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ಆದೇಶ ನೀಡಿದೆ

Story first published: Saturday, January 14, 2017, 12:22 [IST]

English summary

The Kolar District Court, on Friday, convicted 19 persons in connection with the murder of Congress Leader Perumal. All 19 men have been sentenced to life imprisonment and a fine of Rs 5,000 was imposed on each of them.