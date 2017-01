ಕಂಬಳ ನಿಷೇಧ ತೆರವು; ಎರಡು ವಾರ ವಿಚಾರಣೆ ಮುಂದೂಡಿದ ಹೈಕೋರ್ಟ್

ಕಂಬಳ ತೆರವಿಗಾಗಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಎರಡು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ಮುಂದೂಡಿದೆ. ಸುಪ್ರಿಂ ಕೋರ್ಟಿನ ಜಲ್ಲಿಕಟ್ಟು ಆದೇಶವನ್ನು ಕಾದು ನೋಡುವಂತೆ ಕಂಭಲ ಸಮಿತಿಯವರಿಗೆ ಹೇಳಿದೆ.

English summary

The Karnataka High court on Monday adjourned the hearing on Kambala by two weeks. The bench headed by Chief Justice S K Mukherjee asked the petitioners, seeking to vacate the stay on the sport, to return after the Supreme Court's order on Jallikattu.