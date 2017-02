ಫೆ.7ರಂದು ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟ

ಎತ್ತಿನಹೊಳೆ ಯೋಜನೆ ಕುರಿತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ಮಂಗಳವಾರ(ಫೆಬ್ರವರಿ 07)ದಂದು ಪ್ರಕಟವಾಗಲಿದೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಸಿರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣ ತೀರ್ಪು ಪ್ರಕಟಿಸಲಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಧೀಕರಣದ ದಕ್ಷಿಣ ಪೀಠಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ಸೂಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ

English summary

National Green Tribunal (NGT) in New Delhi on Monday has reserved its order on the issue.An order from New Delhi NGT will be passed on the issue on February 07, 2017.