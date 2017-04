ಮೋದಿ ಅಲೆಯನ್ನು ಹೊಸಕಿಹಾಕುತ್ತಿರುವ ಯಡ್ಡಿ-ಈಶು ಜಟಾಪಟಿ

ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮತ್ತು ಈಶ್ವರಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಪ್ರತಿಷ್ಥೆಯ ಮೇಲಾಟ ಆಡಳಿತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯವಾಗಲಿದೆಯೇ?

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

Crisis between two of senior BJP leaders of Karnataka Yeddyurappa and Eshwarappa: Did Congress is getting benefit out of this?