ಅನಂತ್-ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಸಂಭಾಷಣೆಯೇ ತಿರುಚಿದ್ದಂತೆ, ಕೇಸ್ ದಾಖಲಿಸಿದ ಬಿಜೆಪಿ

ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಿಡಿ ನಕಲಿ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ದೂರು ನೀಡಿದೆ. ವೀಡಿಯೋವನ್ನು ತಿರುಚಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸಿನ ಮೂವರು ಸಚಿವರು ಮತ್ತು ಓರ್ವ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸು ದಾಖಲಿಸಿದೆ.

English summary

The state BJP leaders Ashwathnarayana, V. Somanna and Subbanna has filed a criminal complaint against four congress leaders Basavaraj Rayareddy, K. Ramesh Kumar, M.B. Patil and V.S. Ugrappa for ‘doctoring a video footage’ of Union Minister Ananth Kumar and state Karnataka BJP president B S Yeddyurappa in conversation.