ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುತ್ಸದ್ಧಿತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ - ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ

ನೊಟೀಸ್ ಹಿಂಪಡೆದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿರುವ ಸೊಗಡು ಶಿವಣ್ಣ, “ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೊಟೀಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮುತ್ಸದ್ಧಿತನ ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇನ್ನೂ ಇಡೇರಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

English summary

“Karnataka state BJP president B S Yeddyurappa acted like statesman. But our demands not fulfilled,” said rebel BJP leader Sogadu Shivanna after BSY revoke back notice served to them.