ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಹೋದ 3 ಬಾಲಕರು ಕೆರೆಗೆ ಬಿದ್ದು ಸಾವು

ಬಿಸಿಲಿನಿಂದ ನೀರಿನ ದಾಹ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಅಜ್ಜನ ಜಮೀನಿನ ಬಾವಿಗೆ ಇಳಿದ ಮೂವರು ಬಾಲಕರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸುರಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ನಾರಾಯಣಪುರ ಐಬಿ ತಾಂಡಾದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Three children died after they fell in to well at Naranayanapur Tanda of Surpur talluk, Yadgir district.