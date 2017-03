ಬರಗಾಲ: 28% ಮಳೆ ಕೊರತೆಗೆ ಕರಟಿ ಹೋಯ್ತು 50% ಬೆಳೆ

ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬರಗಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ರೈತರನ್ನು ಬರ್ಬಾದ್ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿದೆ. ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗೂ ತತ್ವಾರ ಬಂದೊದಗಿದ್ದರೆ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಜನ ಬರಗಾಲದಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Failing monsoon and a drought have dealt a massive hit to farmers in Karnataka. While the cities are grappling for water, villagers are battling drought and farmers are bearing the brunt of crop failure. According to numbers given by the government, the recorded annual rainfall in 2016 stood at 831 mm as against the average rainfall of 1155 mm.