ನಿಮಗೆ ಗುರಾಣಿಯಂತೆ ಬಳಕೆಯಾದ ಮುಖಂಡರ ಗತಿಯೇನು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೆ?

ಬಿಜೆಪಿಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತಿದ್ದಾಗ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತ ಮುಖಂಡರ ಬೇಡಿಕೆಗಳು ಇನ್ನೂ ಈಡೇರಿಲ್ಲ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಎಸ್ವೈ ಜತೆ ಸಂಧಾನದ ನಂತರ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಮರೆತರೋ ಹೇಗೆ ಎಂದು ಮಾತನಾಡುವಂತಾಗಿದೆ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Tuesday, February 28, 2017, 14:59 [IST]

English summary

After Delhi meeting between Eshwarappa and Yeddyurappa lot of changes happend. But who supports Eshwarappa while he fought against Yeddyurappa, no changes are seen. So, What will happen to Eshwarappa supporters?