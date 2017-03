ಬರ ಬಂದು ಬಾಗಿಲಲಿ ನಿಂತಿಹುದು ಬದುಕು ಹೇಗೆ ಪ್ರಭುವೆ?

ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೇಳಿ ರೂಢಿಯಾದವರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಹೇಳಲು ಕಾರಣವಾಗುವ ಅಂಶಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿರಲಿ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಥೂಲ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೇವೆ

Average rain fall, yielding of crops other points consider by state government while announcing drought hit taluks list. Here is an explainer article about drought situation in Karnataka (2016-2017).