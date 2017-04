ಮುಂದಿನ 24 ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಾದ್ಯಂತ ಮಳೆಯ ಸಿಂಚನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಹಗುರವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವ 'ಸ್ಕೈಮೆಟ್ ವೆದರ್' ಹೇಳಿದ್ದು ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದಿದೆ.

Tuesday, April 11, 2017, 23:08 [IST]

As per the weather report in next 24 hours Isolated to scattered rains were seen over Karnataka including Bangaluru. Light rain and thundershowers may occur over Southern parts of Karnataka.