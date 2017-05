ಸಿನಿಮಾ ಟಿಕೆಟ್ ದರ ಗರಿಷ್ಠ 200 ರು, ಆದೇಶ ಜಾರಿ, ಆದರೆ...

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಲ್ಲಿ ಏಕರೀತಿಯ ಪ್ರವೇಶ ದರ ನೀತಿ ಜಾರಿಯನ್ವಯ ಸಿನಿಮಾ ಮಂದಿರಗಳ ಪ್ರವೇಶ ದರದ ಗರಿಷ್ಠ ಮಿತಿಯನ್ನು ತೆರಿಗೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ರೂ. 200 ಗಳಿಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Story first published: Tuesday, May 2, 2017, 19:38 [IST]

English summary

The Karnataka government on Tuesday passed orders to cap ticket prices in cinema halls including multiplexes across the state. With the state government's order, the maximum price of a ticket irrespective of the cinema hall is capped at Rs 200.