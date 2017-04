ಜೆಡಿಎಸ್ 'ಚಡ್ಡಿದೋಸ್ತ್'ಗಳ ಆಣೆ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಹಸನ! ಅಕಟಕಟಾ..

ಜೆಡಿಎಸ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಜೆಡಿಎಸ್ ಬಂಡಾಯ ಶಾಸಕರಾದ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್, ಚೆಲುವರಾಯಸ್ವಾಮಿ ನಡುವೆ ಆಣೆಪ್ರಮಾಣದ ವಾಕ್ಸಮರ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

War of words between JDS State President H D Kumaraswamy and JDS rebel MLAs Jameer Ahmed and Cheluvarayaswamy is at new high.