ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ ಹಾವೇರಿಯವರು

ವಾನ್ನಕ್ರೈ ಎಂಬ ರಾನ್ಸಮ್ವೇರ್ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗೆ ಮೇ 15 ಶನಿವಾರದಂದು ಇಡೀ ವಿಶ್ವವೇ ಬೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಈ ಸೈಬರ್ ದಾಳಿ ನಡೆದದಿದ್ದು, ಹಾವೇರಿಯ ಹಿರೆಕೆರೂರ್ ನಿವಾಸಿ ಕೆ ಎಚ್ ನಾಯಕ್ ಈ ದಾಳಿಗೆ ತುತ್ತಾದ ಮೊದಲ ಕನ್ನಡಿಗ.

Story first published: Monday, May 15, 2017, 12:47 [IST]

English summary

You are already aware of WannaCry, a ransomware cyber attack. M.H.Nayak from Hirekerur, Haveri is the first man of Karnataka who has hit by the cyber attack.