ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ಅವಗಣನೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸೋನಿಯಾ ಅವರಿಗೆ ಬರೆದಿರುವ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಸರ.

Story first published: Saturday, January 28, 2017, 17:49 [IST]

English summary

Former Chief Minister of Karnataka and union minister in the UPA regime S M Krishna has retired from active politics, say sources. In a letter to Mrs Sonia Gandhi, S M Krishna is said to have asked for him to be relieved from the party's primary membership.