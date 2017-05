ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗರುಡನಗಿರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಇನ್ನು ನೆನಪು ಮಾತ್ರ

ನ್ಯುಮೋನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತಿದ್ದ ಹಿರಿಯ ಪತ್ರಕರ್ತ ಗರುಡನಗಿರಿ ನಾಗರಾಜ್ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆ 2 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Sunday, May 14, 2017, 10:10 [IST]

English summary

Vetarn journalist and former chairman of Karnataka Pathrika Academy Garudanagiri Nagaraj (85) no more. Nagaraj from Hassan district was a role model journalist died today morning.