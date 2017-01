ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಗಿಣಿಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ತಿದ್ದಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂಸದ ಹೆಗಡೆ

ಬೇಡವಾಗಿರುವ ಕಾರಣಕ್ಕೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಉತ್ತರಕನ್ನಡ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಸಂಸದ ಅನಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಹೆಗಡೆ, ವೈದ್ಯರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತೆ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Anant Kumar Hegde, MP from Uttara Kannada (Karnataka) always will be in news for his controversial statement and acts.