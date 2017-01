ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದರೋಡೆಗೆ ವಿಫಲ ಯತ್ನ

ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದೌಡಾಸಿಯಿಸಿದ ಸದರ್ ಬಜಾರ್ ಪೊಲೀಸರು; ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹ

Story first published: Saturday, January 21, 2017, 15:16 [IST]

English summary

Two men who tried to rob the bank flew off the site on seeing the huge crowd inside the bank in Raichur.