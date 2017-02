ಡಿಕೆಶಿ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಪರೇಷನ್, ಟಿವಿ9 ವರದಿಗಾರರು, ನಿರ್ದೇಶಕರ ವಿಚಾರಣೆ

ಸಚಿವ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ವಿರುದ್ಧ ಟಿವಿ 9 ನಡೆಸಿದ ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಚಾನಲ್ ನ ನಿರ್ದೇಶಕರು ತಾವು ಅಮಾಯಕರು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ

Story first published: Tuesday, February 14, 2017, 18:26 [IST]

English summary

The Supreme court of India declined to quash the ruling of a Bengaluru court to frame charges against TV9 director Mahendra Mishra and Two reporters, who were arrested in March 2014, while in a sting operation against minister DK Shivakumar.