ಗಣರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲೇ ತುಮಕೂರು ಮೇಯರ್, ಜಿಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಟಾಪಟಿ!

ಪ್ರಮುಖರು, ಅತಿಥಿಗಳ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಕಿತ್ತಾಡಿದ ಜನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು. ಇವರ ಜಗಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಆ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್.

Story first published: Thursday, January 26, 2017, 22:25 [IST]

English summary

The Republic day celebration in Tumkur became the battle field for City's Mayor Yashodamma and ZP president Latha Ravikumar on Thursday. During a photo shoot, they began to quarrel to each other.