ಚಿತ್ರ ಸುದ್ದಿ: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿಡಿ ಸ್ಫೋಟ - ಈವರೆಗಿನ ಐದು ಬೆಳವಣಿಗೆ

ಸೋಮವಾರದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದವರೆಗೂ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ರಾಜಕಾರಣದ ಸುತ್ತಲೇ ಗಿರಕಿ ಹೊಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಗಮನ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನತ್ತ ಹೊರಳಿತು. ಹಾಗಾಗಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಉಗ್ರಪ್ಪ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದ ಸಿಡಿ.

English summary

Untill Feb. 13th afternoon, the eyes of all media of Karnataka, were on Tamilnadu Politics. But, when Karnataka Congress leader Ugrappa released the CD regarding BJP leaders Yeddyurappa and Ananth Kumar in Bengaluru at noon, the attension of all media shifted to state's politics.