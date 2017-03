19 ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ನೂತನ ಟೋಲ್: ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಅಂಕಿತ

ನೂತನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳ ರಸ್ತೆಗಳಿಗೆ ಟೋಲ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಮಾರ್ಚ್ 18ರಂದು ನಡೆದ ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

The state cabinet has given approval to collect the toll for extensions of 19 state highways of Karnataka. These roads are constructed by Karnataka Road development Corporation.