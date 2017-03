ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಸಿಎಂ ಗೆ ಪತ್ರ : ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್

ಕಳಸಾ-ಬಂಡೂರಿ, ಮಹದಾಯಿ ವಿವಾದ ಇತ್ಯರ್ಥಕ್ಕೆ ಗೋವಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯುವುದಾಗಿ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎಂ ಬಿ ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Congratulations to Goa CM Sri @manoharparrikar . Confident that under Your leadership Goa will​ prosper & Mahadayi dispute will​ be resolved. pic.twitter.com/Xng8saEXME

English summary

To resolve the Mahadayi water dispute, we will write a letter to new chief minister of Goa says water resource minister MB Patil.