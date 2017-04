ಜಯಾ ಪ್ರಕರಣ: ವಕೀಲರಿಗಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರುಪಾಯಿ

ಜಯಲಲಿತಾ ಅಕ್ರಮ ಆಸ್ತಿ ಪ್ರಕರಣದ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಿದ ನಂತರ ವಕೀಲರಿಗಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತೆ? ಕೋಟ್ಯಂತರ ರುಪಾಯಿ. ಇದೀಗ ಮಾಹಿತಿ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದ್ದು, ವಿವರಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Rs 1,06,86,018 was the amount paid to senior advocate B V Acharya who fought the Jayalalithaa disproportionate assets case for the state of Karnataka. Senior advocate, Dushyant Dave who represented Karnataka in the Supreme Court was paid Rs 95,16,500.