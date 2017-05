ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಅರ್ಧ ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ನಗ-ನಗದು ದೋಚಿದ ಕಳ್ಳರು

ಮನೆಗೆ ನುಗ್ಗಿ 50 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಮೌಲ್ಯದ ನಗ-ನಗದು ಕಳವುಗೈದು ಪರಾರಿಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಉಡುಪಿಯ ಅಂಬಲಪಾಡಿ ಕಿದಿಯೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.

English summary

Thieves looted gold and money worth 50 lacks from a house here in Ambalapadi Kidiyooru of Udupi district.