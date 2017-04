ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಆಗಲ್ಲ

ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರೇ ಇಂಧನ ಉಳಿಸಿ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರಗಳಂದು ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್ ಬಂದ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಎಂದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಕ್ಕೂಟದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ

Story first published: Thursday, April 20, 2017, 7:20 [IST]

English summary

There is no petrol bunk bandh on Sundays in Karnataka. It was an announcement came after PM Modi's request to public, to use less petrol-diesel on Sundays. But Karnataka not follow the decision of Tamil nadu sellers. Said by Karnataka State Federation of Petrol Dealers president SH Manjappa.