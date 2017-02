ನೆಲಮಂಗಲ ಬಸ್ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡಿದ್ದ ಮಮತಾ ಸಾವು

ನಿಧನರಾಗುವ ಮುನ್ನ ತಮ್ಮ ಪರಿತ್ಯಕ್ತ ಪತಿಯೊಂದಿಗೆ ದೂರವಾಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಮತಾ. ಸೋಮವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ನಡೆದಿದ್ದ

English summary

The victim named Mamatha who had got severe injuries in recent Nelamangala Bus fire tragedy succumbed to death on Friday (Feb. 24). She was a resident of Kengeri in Bengaluru.