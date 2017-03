ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಸಿತ: ತಂದೆಯ ಎದುರೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ‌ಮಗ

ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಅದರ ಅವಶೇಷ ಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿದ್ದ ಗದಗ ಮೂಲದ ಯುವಕ ಸಾವು.

English summary

In an under construction building in Kasaragodu, a daily wage worker Kanakappa (19) died on spot when a temporary lift, which was mounted to supply concrete and other materials to upper floors inside the building, collapsed on him.