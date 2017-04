ಕರ್ನಾಟಕದ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಪುಡಿಗೈದ ಟಿಡಿಪಿ ಸಂಸದನ ಪುತ್ರ

ಟಿಡಿಪಿ ಸಂಸದ ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ನಿಮ್ಮಾಲ ಪುತ್ರ ಅಂಬರೀಶ್ ಮತ್ತು ತಂಡದವರ ಕಾರನ್ನು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ಬಾಗೇಪಲ್ಲಿ ಟೂಲ್ ಬೂತ್ ನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಟೋಲ್ ಬೂತ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಗಾಜುಗಳನ್ನು ಪುಡಿಗೈದಿದ್ದಾರೆ.

Story first published: Monday, April 24, 2017, 16:59 [IST]

English summary

Ambarish, Son of Telugu Desam Party's MP Kristappa Nimmala and his associates ransacked a toll booth in Bagepalli of Karnataka. The entire act has been caught on CCTV camera.