ಶೃಂಗೇರಿ : ಶಾರದಾ ದೇಗುಲ ಸ್ವರ್ಣ ಗೋಪುರಕ್ಕೆ ಕುಂಭಾಭಿಶೇಕ

ದಕ್ಷಿಣಾಮ್ನಯ ಶ್ರೀಶಾರದಾ ಪೀಠ ಶೃಂಗೇರಿಯ ಜಗದ್ಗುರು ಭಾರತೀತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಧುಶೇಖರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಜಿಗಳು ಬುಧವಾರದಂದು ಶಾರದಾ ದೇಗುಲದ ಸ್ವರ್ಣ ಗೋಪುರ ಕುಂಭಾಭಿಶೇಕ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.

English summary

Sri Bharati Tirtha Swami and Vidhushekhara Bharati Swami, the seers of Sharada Peetha at Sringeri,Chikkamagaluru on Wednesday performed the Swarna Gopura Kumbhabhisheka at Sharadamba temple in the town.