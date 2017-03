ಮಠಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಕೊಡ್ರೀ.. ಏನ್ರೀ ನೀವು ಸಿಎಂಗೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಆವಾಜ್!

ಮಠಕ್ಕೆ ಎರಡು ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಚೇರಿ ಮುಂದೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಡಪ ಮಠದ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಬೇಡಿಕೆ.

Written by: Balaraj Tantri

Story first published: Friday, March 10, 2017, 20:41 [IST]

English summary

Annadana Swamiji from Annappa Mutt, Hadapa demanded Rs.2 crores from GoK through CM Siddaramaiah.