ಕೃಷಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಫೇಸ್ ಬುಕ್ ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸಲಹೆ..

ಕೃಷಿಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಶಿವಪ್ರಕಾಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ವಾಸ್ತವವಾದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವುಗಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಅನುಷ್ಠಾನದಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ.

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Friday, March 24, 2017, 15:37 [IST]

English summary

Shivaprakash Reddy has given suggestions in Facebbok to solve agri problems.