ಪಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಿದ ಶಿಖಾ

ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕ ಖರೀದಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಪಿಯು ಬೋರ್ಡ್ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಸಿ ಶಿಖಾ ಅವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Subscribe to Oneindia Kannada

English summary

PU students can download textbooks from the website of the Department of Pre-University Education said department director C Shikha. The department is following the example of the NCERT, which uploads all textbooks for Class I to Class XII.