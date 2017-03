ಸೀತೆ ಏನೋ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಹೊರಬಂದ್ಳು, ಆದ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು?

ಸೀತಾಮಾತೆ ಏನೋ ಅಗ್ನಿಕುಂಡದಿಂದ ಪತಿವ್ರತೆಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದರು, ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲಾ ಒಂದು ಹಗರಣದಿಂದ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗರು ಆರೋಪಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ?

English summary

No corruption yet all in Steel Flyover project in Bengaluru. Government is clean like Seetha Mathe, Bengaluru development Minister KJ George statement.