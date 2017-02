ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರ್ ನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್-ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಬಾಂಬ್

ಸ್ಟೀಲ್ ಫ್ಲೈ ಓವರಿನಲ್ಲಿ 150 ಕೋಟಿ ಡೀಲ್ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಬಿ.ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರದ ಹಗರಣಗಳನ್ನು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯುತ್ತೇನೆಂದು ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಈ ಮೂಲಕ ಮೊದಲ ಬಾಂಬ್ ಎಸೆದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Karnataka state BJP president B S Yeddyurappa said that, ‘Steel Fly Over is a 150 crore deal. And in which Chief Minister Siddarmaiah received 65 crores,’ in his press meet at Malleshwaram BJP state office, Bengaluru.