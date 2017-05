ಕಾವೇರಿ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸೋಲಿಗೆ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಪರಿಹಾರವೂ ಇದೆ...

ಕಾವೇರಿ ನೀರು ಹಂಚಿಕೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಎನಿಸುವ ತೀರ್ಪು ಬರಲು ಕಾರಣವಾದ ಅಂಶವೊಂದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಸರಕಾರ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಅದೇನು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಈ ವರದಿ ಓದಿ

Subscribe to Oneindia Kannada

Story first published: Wednesday, May 24, 2017, 12:25 [IST]

English summary

After repeated setbacks in its legal battle with Tamil Nadu on the Cauvery water-sharing issue, Karnataka has now decided to realign its meteorological zones and break the rain-rich Malnad region from the water-deprived areas