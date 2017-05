ಪರಿಶಿಷ್ಟರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಲಸಿಗರು, ಸಂಪುಟ ಸಭೆ ನಿರ್ಧಾರ

1971ರ ಬಾಂಗ್ಲಾ ವಿಮೋಚನಾ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಇವರೆಲ್ಲಾ ಭಾರತಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಬಂದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನೆಲ್ಲಾ ಇವತ್ತಿಗೂ ಮೇಲ್ವರ್ಗದವರು ಅಸ್ಪೃಷ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿಯೂ ತೀರಾ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

English summary

The state government has recommended that the Centre grant Scheduled Caste tag to the three Bangladeshi migrant communities of Namasudra, Poundra and Rajbanshi who settled in Sindhanur, Raichur.