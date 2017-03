SBI ಜೊತೆ SBM ವಿಲೀನಕ್ಕೆ ಎರಡೇ ದಿನ: ಮಹತ್ವದ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪ್ರಕಟಣೆ

ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಹಿತ ಇತರ ನಾಲ್ಕು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಭಾರತೀಯ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಜೊತೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 1, 2017ಕ್ಕೆ ವಿಲೀನಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಎಸ್ಬಿಐ ಹೊರಡಿಸಿರುವ ಕೆಲವೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.

Thursday, March 30, 2017, 11:02 [IST]

State Bank of Mysore merging with State Bank of India effective from1st April, 2017. An important instructions to SBM and other four branch account holders.